23/09/2019 | 13:45



Miley Cyrus e a empresária Kaitlynn Carter terminaram o namoro de um mês, segundo informações da People divulgadas neste domingo, dia 22. Uma pessoa próxima do ex-casal, cuja identidade não foi divulgada, informou à revista que a cantora "não deseja um relacionamento sério", pois ela quer se concentrar em sua carreira. "Elas passavam todos os dias juntas e simplesmente não era nada que Miley queria continuar fazendo", informou a fonte.

Apesar do término, as duas ainda são amigas. Pouco antes de engatar o romance com a empresária, em agosto, Miley Cyrus se divorciou do ator Liam Hemsworth, com quem estava casada desde dezembro de 2018.