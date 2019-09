Indireta? Graciele Lacerda posta texão e Zilu Camargo responde internauta: Amante jamais!

23/09/2019 | 13:11



A família Camargo é marcada por muito talento, mas também por muita polêmica! Muitas vezes a roupa suja é lavada em público e a intimidade deles acaba sendo exposta na web! Dessa vez, publicações de Graciele Lacerda e Zilu Camargo foram entendidas como uma indireta de uma para a outra pelos internautas. No Instagram, a empresária e ex-esposa de Zezé Di Camargo escreveu:

Às vezes da vontade sim, de dizer algumas verdades para certas pessoas e colocá-las em seus devidos lugares, mas as nossas verdades nem sempre são as de Deus, muitas vezes são baseadas na ira, no ódio que sentimos quando alguém se torna um instrumento maldito para nos tirar do lugar, e ao invés de trazermos paz e tranquilidade para nossa alma, acrescentaremos mais inquietação e angústia. Tem coisas que realmente é só Deus para resolver, tem situações que só cabe a Ele entender e agir. Por mais certos que estejamos, perdemos a razão quando agimos do nosso jeito e deixamos com que os sentimentos ruins nos domine. Mais forte do que aquele que fere, ofende e nos afronta é aquele que vence a si mesmo. Superior a toda dor e tristeza que nos causam, é o Senhor que nos cuida e cura. É bobagem se perder por aquilo que, no fundo, você sabe que não vale a pena. O Senhor é justo, não compactua com erros, não bate palmas para nada que contradiz a verdade, o querer e a vontade Dele. O seu agir é muito perfeito em toda e qualquer situação. Davi foi perseguido, humilhado e difamado por Saul, e quando ele teve aquela oportunidade única de matá-lo, não o fez... Davi não tocou nele, não o feriu, mas pela Justiça Divina, Saul realmente pagou um alto preço pelo seu mal! É difícil resistir, é doído se conter, é entediante não poder fazer nada a nossa maneira, mas pior do que isso, é permitir que o mal alheio não nos controle a ponto de nos tirar do lugar de honra que Deus nos colocou. Não estacione a sua vida aonde não tem frutos bons para te alimentar. Olhe para frente, é lá que está a sua vitória. Nada que se constrói na areia fica de pé!.

Na caixa de comentários, um fã disparou: Quem nasce para ser lady, nunca será amante. Foi aí que Zilu respondeu o comentário: Amante jamais!, dando a entender que teria sido um recado para Graciele Lacerda, que teria começado a se relacionar com Zezé enquanto ele ainda era casado com Zilu.

Logo depois, Graciele postou um texto em seu perfil, que também foi entendido pelos fãs como uma mensagem indireta sobre a polêmica que a envolve:

Com o tempo a gente aprende, compreende e entende que cada um oferece aquilo que tem dentro de si. Podemos postar os mais belos textos, falar as mais belas palavras, mostrar um mundo lindo e perfeito mas nada disso importa se não vivermos isso! Será que a mensagem foi para Zilu?