Grávida, Laura Neiva celebra aniversário com barrigão à mostra e ganha declaração de Chay Suede: Amor da minha vida

23/09/2019 | 13:11



Laura Neiva comemorou o aniversário deste ano grávidinha! No último domingo, dia 22, a atriz reuniu amigos e familiares para uma festinha super íntima em celebração aos seus 26 anos de idade. No Instagram, alguns amigos, como Caroline Abras, Valentina Drummond e Thales Peixe, compartilharam os momentos da comemoração, em que Laura apareceu exibindo o barrigão de seis meses de gestação.

Laura estava com uma calça baixa e um cropped branco, que deixava em evidência a barriga. Ela está à espera de Maria, fruto da relação com Chay Suede. Nas redes sociais, aliás, o ator postou uma homenagem para lá de especial em comemoração ao aniversário da esposa:

Amor da minha vida, mãe da nossa Maria, mulher que me ensinou a ver a vida por tantos ângulos e tantos outros todos os dias, luz na vida de quem tem olhos pra ver, o bom gosto pede conselho a você. Deus te abençoe e te guarde o tempo todo, a graça e a paz dele se refletem no seu rosto, na sua voz, no seu jeito de olhar o outro. Eu só quero poder estar perto sempre, pra sempre, te amo, escreveu o galã global.