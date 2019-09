Kevinho explica clima com Anitta e diz que ficaria com Bruna Marquezine e Sasha Meneghel

23/09/2019 | 13:11



Como você viu, Anitta revelou recentemente que levou um fora do cantor Kevinho. A cantora chegou a brincar com o atributo do funkeiro, dizendo que ele tem um terremotão, uma referência à música que eles cantam juntos. Depois dessa confissão, muita gente se perguntou: por quê Kevinho deu um toco na poderosa? Pois tudo foi esclarecido no último domingo, dia 22, em uma entrevista para o programa Hora do Faro. Em um bate-papo sobre namoro com o apresentador da atração, Rodrigo Faro, Kevinho disse o seguinte:

- Eu sou tão lento para essas coisas que se ela falou, eu nem percebi. Estou sendo sincero. A Anitta é muito minha amiga. Não percebi nada. Ela dava em cima e eu levava na brincadeira. [...] Na época do clipe eu estava em um rolo.

Entretanto, ao ser perguntado se ficaria com Anitta agora que sabe que ela tem interesse, Kevinho respondeu:

- Ela é minha amiga. Nos falamos muito profissionalmente. Ela está me ajudando muito lá fora [mercado internacional], me apresentou para vários outros cantores.

Mas o funkeiro também revelou alguns de seus crushes. Kevinho revelou que acha Bruna Marquezine bonita e que daria para desenrolar alguma coisa com Sasha Meneghel. Será que é recíproco?