Obituário - 23 de setembro de 2019

23/09/2019 | 12:47



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 23 de setembro de 2019

SANTO ANDRÉ



Santo André, quarta-feira, dia 18 de setembro

Maria Rodrigues Praxedes, 91. Natural de Beberibe (CE). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, quinta-feira, dia 19 de setembro

Wilson Fernandes Ribeiro, 66. Natural de Quatinguá (PR). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 20 de setembro

Irineu Lopes de Lima, 85. Natural de São Bento do Sapucaí (SP). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Leci Maria de Castilho Bergamasco de Abreu, 83. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisco dos Santos Mendes, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Kemita, 80. Natural de Itaporanga (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Judith Apparecida da Rocha Silva, 80. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Anunciada Venâncio de Freitas, 76. Natural de Angelim (PE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Cimenton, 64. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Dias Junior, 80. Natural de Iguape (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 21 de setembro

Pedro Moura, 101. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 21. Cemitério Municipal de Sabino (SP).

Maria José Francelino dos Santos, 89. Natural de Boca da Mata (AL). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guiomar Carmignani, 87. Natural de São Pedro (SP). Residia no bairro da Mooca, em São Paulo (SP). Dia 21. Cemitério Municipal de São Pedro (SP).

Izaias de Souza Coelho, 78. Natural de Conceição (PB). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ramiro Nascimento Ferreira, 75. Natural de Virginópolis (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Meireles Ferreira, 73. Natural de Pedra Azul (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sueli Corrêa, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Comerciante. Dia 21. Cemitério da Saudade, Bila Assunção.

Maria de Fátima Oliveira, 65. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Torino, em Cotia (SP). Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal de Cotia (SP).



Santo André, domingo, dia 22 de setembro

Eduardo Santinon, 88. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Graciliano Francelino dos Santos, 70. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 17 de setembro

Francino de Assis Freitas, 98. Natural do Pilão Arcado (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Euclides Viana, 76. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Vera da Penha Adelino, 75. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Maria Iracema Rosa, 75. Natural de Amparo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Maria Aparecida Torresan Vieira, 71. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 18 de setembro

Lourdes Amaral Gulluzian, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria Vieira Alves, 86. Natural de Barbacena (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Paz, em São Paulo (SP).

Yoshie Yamamoto, 86. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Mafalda Jerônimo Leite, 84. Natural de Pianco (PR). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Livina Fornazieri Ribeiro, 82. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Júlia Angélica dos Santos, 80. Natural de Piatã (BA). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Francisca Alves Leite, 79. Natural de Aurora (CE). Residia em Pindamonhangaba (SP). Dia 18, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Domingos dos Santos Soares, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Jorge Ferreira de Amorim, 63. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Cleide de Oliveira Pinto, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Vale da Paz, em Diadema.



São Bernardo, quinta-feira, dia 19 de setembro

Natalina Maria de Jesus Casemiro, 85. Natural de Livramento Brumado (BA). Residia no bairro dos Finco, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

José de Sousa Lima, 83. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Edijer Figueira Leal, 81. Natural de Itararé (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Maria Alves de Souza, 81. Natural de Angelim (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Maria das Dores Pereira, 79. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Maria José de Almeida, 79. Natural de Jurema (PE). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Municipal, em Diadema.

Clemente Matias da Silva, 78. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério na Bahia.

Matilde Santos Santana, 71. Natural de São Cristovão (SE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Dorival Sasso, 69. Natural de Gujaraçi (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Floriza Garcia Simon, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 20 de setembro

Emanuela Fasanaro Cammarano, 91. Natural da Itália. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Izabel Martins Gaspar, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Vilhem Schulz, 83. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Fada, Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Neusa Lemos Soares, 80. Natural de Cafelâdia (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Joaquim Martins da Costa, 76. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Maria Alves de Jesus, 74. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Edno Almeida Vieira, 68. Natural de Entre Rios (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Nacarato de Antonio, 90. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria do Socorro Ferreira de Souza, 85. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nelson Ferreira Estrella, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Administrador. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Adelina Maria de Jesus Keny, 64. Natural de Poções (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal.



M A U Á

Maria Cristina França, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.