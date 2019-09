Conheça 6 cachoeiras fascinantes fora do circuito turístico

Redação



23/09/2019 | 12:48

Cachoeiras fascinantes atraem turistas de todas as localidades. Com suas formas e tamanhos, seja com a neve derretendo nas cascatas ou com o som impressionante das águas batendo nos rios, elas chamam a atenção dos viajantes com seu movimento contínuo, mostrando o fantástico poder da natureza. Atualmente, 88% dos turistas brasileiros afirmam que uma paisagem extraordinária é muito importante ao selecionar o destino da próxima viagem.

A Booking.com, empresa de viagem e turismo, selecionou destinos no mundo todo para apresentar seis lugares que ficam fora do circuito turístico, mas que permitem um contato mais próximo com algumas das mais únicas e belas cachoeiras.

Cachoeiras fascinantes para conhecer

Krushuna Falls, Bulgária

Divulgação A Bulgária é uma boa opção para quem quer aproveitar em lugares diferentes

Localizadas a apenas 2,5 horas de carro de Sofia, as cascatas com águas tranquilas e as piscinas naturais de Krushuna Falls ficam no meio da floresta e são o destino ideal para um bate e volta direto da capital da Bulgária. Acessíveis apenas de carro e com uma caminhada de 20 minutos direto da vila de mesmo nome, atravessando o parque nacional, elas atraem visitantes de todos os lugares com suas piscinas naturais, que chegam a 58°C.

Para quem tem curiosidade de explorar melhor a paisagem da região, a misteriosa Devetashka Cave fica a uma curta caminhada da estrada principal, perto da vila de Devetaki.

Onde se hospedar

Localizada na vila de Krushuna, a Guest House Bigora fica a uma curta e tranquila caminhada das cachoeiras. A pousada também oferece empréstimo de bicicletas, caso você prefira estacionar o carro e explorar a região em duas rodas.

Cascatas de Ouzud, Marrocos

Divulgação Vista da cachoeira Cascatas de Ouzud, no Marrocos

Localizadas a apenas 2,5 horas de carro de Marrakesh, passando por paisagens de tirar o fôlego, as Cascatas de Ouzud são as mais altas do norte da África. Ao chegar no destino, o turista se impressiona com as diversas cascatas que batem sobre as pedras, cercadas de uma vegetação exuberante, que é o lar de bandos de macacos.

Para quem curte aventura, é possível fazer um passeio de barco que sai da base da cachoeira, onde gotículas de água criam um belo arco-íris. O viajante também pode nadar nas piscinas naturais que ficam embaixo das cascatas ou fazer uma trilha.

Onde se hospedar

Para os apaixonados pela beleza intocada desse destino, uma boa opção é passar a noite no Riad Cascades d’Ouzoud. O local fica a uma curta caminhada da cascata e é um refúgio tranquilo, onde é possível aproveitar as vistas impressionantes do vale ao redor e da Cordilheira do Atlas.

Multnomah Falls, Estados Unidos

Divulgação Multnomah Falls é uma boa opção para quem quer vistas de tirar o fôlego

É fácil chegar a Multnomah Falls de carro. A proximidade da cidade de Portland – a apenas 30 minutos de carro de lá -, transforma o destino em uma viagem muito procurada o ano todo.

Após uma trilha moderada de 3,5 km, com cerca de 213 m de elevação, o viajante consegue a foto ideal da Benson Bridge, com a cachoeira ao fundo. Para uma vista ainda mais impressionante, vale continuar até o ponto mais alto, em uma caminhada de mais 20 minutos.

Enquanto estiver lá, não deixe de visitar o Multnomah Falls Lodge, construído em 1925. Além do delicioso peixe local no cardápio, é possível degustar vinhos deliciosos de Washington e do Oregon, além de cervejas artesanais da região, tudo de um ponto privilegiado aos pés da cachoeira.

Onde se hospedar

Eva’s Cottage – Romancing the River é uma casa de temporada localizada em Washougal, a pouco mais de 6 km de Multnomah Falls, no lado de Washington do Rio Columbia.

A uma curta distância de carro da cachoeira e de uma estrada movimentada, o turista encontra um local tranquilo para descansar. Este chalé confortável, localizado próximo ao Rio Washougal, é um paraíso escondido para os viajantes que adoram pescar ou que apenas querem tirar uma folga da vida digital.

Cataratas do Reno, Suíça

Divulgação Além dos Alpes, a Suíça guarda inúmeros destinos encantadores

Durante o verão, até 600 mil litros de água descem pelas Cataratas do Reno a cada segundo, chegando à cidade suíça de Neuhausen am Rhienfall. Há muitos lugares para testemunhar a força da maior catarata da Europa continental, já que ela pode ser vista tanto da margem norte quanto sul. Entretanto, a plataforma de observação mais procurada é a ‘Känzeli’, localizada do lado sul, e que o turista pode acessar pelo Laufen Castle, ou fazer um passeio de barco até as falésias das Cataratas do Reno.

As incríveis cataratas ficam a apenas 45 minutos de carro de Zurique, com vários pontos imperdíveis pelo caminho, que incluem a Fortaleza de Munot, uma fortificação do século XVI que oferece vista de Schaffhausen, uma pitoresca cidade medieval no Alto Reno, entre a Floresta Negra e o Lago de Constança.

Onde se hospedar

O tradicional Hotel2B, que data de 1654, fica no centro histórico de Schaffhausen. Os viajantes que desejam continuar apreciando a beleza da região podem visitar o Regionaler Naturpark Schaffhausen, um paraíso natural que se estende pela fronteira suíço-alemã a aproximadamente 10 km de carro.

Bidulginang Waterfalls, Coreia do Sul

Divulgação Vista da Bidulginang Waterfalls, na Coréia do Sul

Lar das Bidulginang Waterfalls, Pocheon é uma cidade que fica a 40 minutos a nordeste de Seul. Sua primeira parada na viagem para visitar essas cachoeiras deve ser o Peace Land Korea, um jardim botânico na entrada de Sanjeong Lake.

Os jardins abrigam os ‘gigantes esquecidos’, 5 esculturas feitas de material reciclado pelo artista dinamarquês Thomas Dambo.

Sua segunda parada deve ser na Pocheon Herb Island, uma pequena vila onde se cultivam ervas mediterrâneas, usadas para culinária e para fins medicinais. Para quem deseja fazer uma visita entre novembro e abril, o Herb Island Lighting & Illumination Festival, que acontece anualmente, vai se impressionar com suas milhões de luzes LED. Elas decoram todos os edifícios e o jardim na vila.

Onde se hospedar

Localizado em Pocheon, o Sunny Terrace oferece vistas impressionantes da região ao redor, e é o ponto ideal se você quiser passar mais tempo explorando os diversos lagos, fontes, montanhas e florestas da região.

Salto Grande, Torres del Paine, Chile

Divulgação Na América do Sul, o Chile é um importante destinos para aproveitar a natureza

As fortes cachoeiras de Salto Grande, localizadas na Patagônia de Torres del Paine, podem ser visitadas de carro até a região de Pudeto do parque nacional. Depois de uma trilha empolgante e acessível de pouco mais de 2 km de distância da estrada principal, o viajante chega às imponentes quedas d’água alimentadas pela geleira.

A região conta com muitos outros pontos turísticos para visitar, incluindo a Geleira Grey, o Lago Pehoé, o Lago Sarmiento e o Lago Nordenskjöld. Formadas pelo degelo de uma geleira e conhecidas pelo maravilhoso tom turquesa e pelas vistas das montanhas ao redor.

Onde se hospedar

Das montanhas e geleiras às florestas e lagos, Torres del Paine faz parte da lista imperdível de destinos no Chile que muitos viajantes querem conhecer. A uma curta distância de carro da entrada do parque nacional e com vista do cerro Paine Grande, Pampa Lodge, Quincho & Caballos é um ótimo local para ter contato com a natureza e descansar antes de fazer uma trilha pelo parque. Além disso, é possível andar a cavalo pelo terreno montanhoso da região.

