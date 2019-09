Demanda do consumidor por crédito cresce após 3 meses de queda, diz Boa Vista

23/09/2019 | 10:45



A demanda do consumidor por crédito cresceu 5,40% em agosto, na comparação com julho, quando descontadas as influências sazonais entre os meses. É o primeiro resultado positivo após três meses consecutivos de queda. Os dados são da Boa Vista e foram divulgados nesta segunda-feira, 23.

Segundo a empresa, o aumento da procura pelo crédito financeiro, de 5,90%, foi o maior responsável pelo avanço do indicador no mês. Na mesma base de comparação, o segmento de crédito não financeiro avançou 5,00%.

A Boa Vista avalia que a recuperação da busca pelo crédito em agosto pode ser reflexo da liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que poderá ser usado para o pagamento ou renegociação das dívidas. De acordo com a empresa, esses recursos podem ter ajudado a reverter a tendência de queda na procura pelo crédito observada nos três meses anteriores.

No acumulado de 12 meses até agosto, o indicador elaborado pela Boa Vista registra alta de 4,50% na procura de crédito pelo consumidor e, na comparação com o mesmo mês de 2018, o avanço é de 7,20%.

A Boa Vista destaca que a trajetória de avanço do indicador mostra que a demanda por crédito cresce apenas gradualmente, refletindo o fraco crescimento da economia, o mercado de trabalho fragilizado e o aumento do endividamento e do comprometimento de renda pelos consumidores.

O indicador de Demanda do Consumidor por Crédito é elaborado a partir da quantidade de consultas de CPF à base de dados da Boa Vista por empresas.