Juros: taxas começam sessão estáveis após queda com aposta de Selic abaixo de 5%

23/09/2019 | 09:53



Os juros futuros começam a semana estáveis, em sintonia com o dólar, após terem fechado em queda na sexta-feira (20) em meio à perspectiva de Selic abaixo de 5,00% este ano. No Relatório Focus divulgado desta segunda-feira, 23, o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo reduziram a mediana da taxa básica em 2019 de 5,00% para 4,75% ao ano, ante 5,00% um mês antes.

Às 9h06 desta segunda-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,97%, na mínima e mesma taxa do ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,08%, mesma taxa do ajuste de sexta-feira, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,70%, mesma taxa do ajuste anterior.