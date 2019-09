5 passeios para fazer no Rio de Janeiro em um fim de semana

Redação



23/09/2019 | 09:18

Quem busca opções de passeios para fazer no Rio de Janeiro encontra atrações para todos os gostos e bolsos. O ViajaNet, agência de viagens online, traz dicas de passeios para os viajantes que estão pensando em curtir um fim de semana na Cidade Maravilhosa. Confira!

5 passeios para fazer no Rio de Janeiro

1. Praias

Do Leme ao Pontal, a cidade tem faixas de areia para todos os gostos, desde as mais badaladas e famosas até as mais discretas e desertas. A opção mais evidente para os turistas é Copacabana, uma das mais famosas do Planeta. Na vizinhança oposta, estão as praias do Arpoador e de Ipanema.

Na Zona Oeste, destacam-se a Praia do Pepê, no início da Barra da Tijuca, frequentada pelo público da geração saúde e praticantes de esportes radicais, em razão de seu mar forte. Outros destaques são Prainha e Grumari. A 36 km de Ipanema, suas areias brancas e águas cristalinas garantem muita diversão.

2. Pão de Açúcar e Cristo Redentor

Visitar o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor são programas obrigatórios. O passeio é feito em duas partes. Na primeira, o visitante vai de bondinho até o Morro da Urca. De lá, parte-se para o Pão de Açúcar, de onde avistará toda a Zona Sul carioca.

Já o passeio ao Cristo Redentor tem atrativos desde o início, especialmente se o turista optar por ir de trem até o cume do Morro do Corcovado, onde está a estátua que é uma das sete novas maravilhas do mundo. Com seus 30 metros de altura, ela recebe a todos de braços abertos.

3. Lagoa Rodrigo de Freitas

Na região mais nobre da cidade, a Lagoa Rodrigo de Freitas tem uma ciclovia que a contorna por inteiro, passando pelos bairros de Ipanema, Leblon, Gávea, Jardim Botânico, Fonte da Saudade e Lagoa.

Além da vista, uma volta na Lagoa oferece uma grande quantidade de opções para o turista, que pode alugar uma bicicleta ou um quadriciclo. Também é possível fazer um passeio de pedalinho para apreciar o Cristo Redentor, o Morro Dois Irmãos, ou simplesmente encarar a boa e velha caminhada.

4. Jardim Botânico e Parque Lage

Muito perto da Lagoa estão dois locais que não podem ser dispensados. Criado pela família imperial portuguesa e aberto a visitação pública há quase 200 anos, o Jardim Botânico é uma das mais bem preservadas e belas áreas verdes de toda a cidade. Sua parte mais famosa são as Palmeiras Imperiais, enfileiradas logo na entrada. Mas o local também abriga o Lago da Vitória-Régia e o Orquidário, além de muitas trilhas. Programa ótimo para quem viaja em família.

A poucas quadras está o Parque Lage. Em sua parte externa, há uma floresta, jardins em estilo europeu e muitas trilhas. Outra atração é um chafariz, localizado diante de um belo casarão, que é a principal atração, onde funcionam uma escola de artes visuais e um restaurante.

5. Vista Chinesa

Localizado no alto do Parque Nacional da Tijuca, a Vista Chinesa é o mirante mais bonito da cidade. Apesar do percurso poder ser feito por pedestres ou ciclistas mais dispostos, o ideal é ir até o local de carro por uma estrada íngreme, já que o acesso não é fácil.

Logo no início da subida, o viajante encontrará duas cachoeiras para se refrescar. A próxima parada será a própria vista chinesa. Chegando lá, basta curtir uma paisagem impressionante.

Outras dicas

Para quem está pensando em visitar a cidade, vale lembrar que o mês com mais opções de passagens econômicas para o destino é novembro e o dia da semana para conseguir uma economia ainda maior é terça-feira.

Além disso, a cidade possui dois aeroportos: Galeão (Antônio Carlos Jobim – GIG) e Santos Dumont (SDU).

