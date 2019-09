Saiba como evitar que te vejam online no Instagram

Bianca Bellucci



Ao acessar as mensagens do Instagram, é possível ver uma bolinha verde ao lado da foto dos seus amigos. Ela indica que tal pessoa está online. Porém, existem usuários que se incomodam com tamanha exposição. Se você é um deles, saiba que é possível ocultar o recurso. O 33Giga te ensina no tutorial abaixo. Entretanto, vale ressaltar, que, com a opção desativada, você também não poderá ver quem está online, bem como quando foi o último acesso.

Como evitar que te vejam online no Instagram

1. Abra o Instagram em seu celular. Depois, mude para o seu perfil.

2. Agora, dê um toque nas três listras, no canto superior direito.

3. Selecione “Configurações”.

4. Acesse “Privacidade”.

5. Vá até “Status da atividade” e desmarque a opção.

