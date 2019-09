EUA: Trump visita Ohio e Texas ao lado de líderes da Austrália e Índia

22/09/2019 | 21:29



A agenda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes da Assembleia Geral da ONU envolveu visitas a dois Estados políticos importantes, participando de eventos ao lado de dois líderes mundiais que mostraram apoio a ele.

Em Wapakoneta, Ohio, Trump e o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, visitaram uma fábrica de papel reciclado que está sendo aberta por Anthony Pratt, empresário australiano que investiu bilhões de dólares nos Estados Unidos para criar milhares de empregos na indústria. Moradores de Ohio lotaram a fábrica entoando "EUA, EUA" quando Trump falou sobre produtos estampados com as palavras "Made in America".

"Este grande estado de Ohio está aberto para negócios", disse Trump na nova fábrica da Pratt Industries, ainda em construção. "Se não fosse a sua presidência, esta fábrica não estaria aqui hoje", disse Pratt, elogiando as políticas econômicas e fiscais do governo Trump.

Anteriormente, no Texas, Trump se juntou ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para destacar o crescimento das exportações dos EUA para a Índia e bilhões de dólares gastos pela Índia em equipamentos de defesa dos EUA, sem mencionar as tensões comerciais entre os dois países. Tambores marcaram a entrada de Trump e Modi enquanto apertavam as mãos e atravessavam o palco em um estádio lotado do Texas, enviando uma mensagem de unidade entre as duas maiores democracias do mundo.

"A Índia nunca investiu nos Estados Unidos como está fazendo hoje", disse Trump. "Estamos fazendo a mesma coisa na Índia." O presidente também discutiu a segurança nas fronteiras, uma importante questão de campanha para o Texas, que compartilha uma fronteira com o México. "Estamos adotando medidas sem precedentes para proteger nossa fronteira sul e parar a imigração ilegal", disse Trump.

Cerca de 50 mil americanos de origem indiana participaram do comício "Howdy Modi!" (Olá, Modi!) em Houston, onde o primeiro-ministro indiano subiu ao palco e falou de Trump como "meu amigo, um amigo da Índia, um grande presidente americano". Modi até usou o slogan político de Trump para dizer que o presidente dos EUA tem a forte intenção de "tornar a América grande novamente". Fonte: Associated Press.