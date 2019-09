Atila diz que fará troca gradual de apadrinhados para evitar paralisação

Júnior Carvalho

Do Diário do Grabde ABC



23/09/2019 | 07:49



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), afirmou que não fará devassa imediata nos cargos comissionados nomeados pela vice-prefeita Alaíde Damo (MDB), que herdou o governo com o impeachment, em abril.

O prefeito assegurou que, diferentemente das outras vezes em que reassumiu o governo, não pretende demitir de uma só vez os apadrinhados. “A intenção é fazer uma troca gradual, até porque a cidade não pode parar. O tempo é curto e os serviços essenciais, como saúde e educação, não podem ser afetados. Vamos precisar trocar as rodas com o carro andando”, explicou o socialista.

Além disso, frisou o prefeito, as mudanças graduais também amortecerão o impacto financeiro com as indenizações trabalhistas.

Pesa a favor da medida escolhida por Atila a tentativa de reconstruir sua base na Câmara. Logo após sua cassação, Alaíde abriu o governo para indicados dos parlamentares para montar governabilidade. Se opta pela demissão em massa, o prefeito passaria o recado de que a paz que pediu ao Legislativo não passa de discurso.