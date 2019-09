Anitta aparece em vídeo dançando e sensualizando de hot-pants, veja!

22/09/2019 | 17:11



Anitta que está viajando pelo México, aproveitou um tempinho antes de começar a fazer um novo show para mostrar para os seus seguidores do Instagram alguns momentos descontraídos. A funkeira compartilhou no último sábado, dia 21, alguns vídeos antes de sair para curtir a noite com os amigos e o que chamou a atenção foi uma calça que ela estava vestindo da Louis Vuitton, avaliada em cerca de quase sete mil reais.

Horas depois o dever bateu em sua porta e a morena compartilhou mais alguns outros momentos com os seus seguidores. Anitta apoiou a câmera dentro do seu quarto de hotel e começou a se maquiar, e também rebolar muito com uma música, tudo isso vestindo um.

Mas ela não parou aí! Anitta apareceu neste domingo, dia 22, nos Stories e deixou mais uma vez os seus fãs e seguidores com o queixo caído. A cantora mostrou mais uma vez a sua preparação antes de subir ao palco em que aparece de hot-pants (fio dental) preto, dançando muito!

Quem pode, pode, né?