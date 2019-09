Trump participa de evento de boas-vindas ao primeiro-ministro da Índia no Texas

22/09/2019 | 16:11



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa neste domingo de uma festa de boas-vindas no Texas neste domingo para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que está visitando os Estados Unidos em meio a tensões comerciais entre os dois países. Milhares de norte-americanos de origem indiana eram esperados no comício "Howdy Modi!" (Olá, Modi!) em Houston.

Trump disse ter aceitado o convite de Modi para se juntar a ele em Houston há algumas semanas. "Eu amo a Índia", disse Trump. A Índia e os Estados Unidos estão há meses tentando resolver desacordos no comércio. Em junho, o governo Trump acusou a Índia de erguer uma ampla gama de barreiras comerciais, e os EUA encerraram acordos comerciais preferenciais com o país. Em contrapartida, a Índia aumentou impostos de importação sobre alguns produtos dos EUA.

Trump e Modi também planejam uma reunião separada no fim desta semana, enquanto estiverem em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, incluindo discussões sobre a situação na Caxemira. O governo da Índia retirou a semiautonomia da região e lançou uma ofensiva de repressão no mês passado.

Depois de chegar ao Texas, Trump foi informado sobre as recentes inundações na parte sudeste do Estado durante uma visita a uma estação da Guarda Costeira dos EUA. O presidente conversou com funcionários da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências no hangar da Guarda Costeira e disse que o governo federal estava dando dinheiro e equipamentos ao Texas para ajudar nas operações de recuperação.

Trump também planeja uma parada em Ohio para encontrar o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, que está nos EUA em uma visita de Estado e foi recebido em um jantar de estado na Casa Branca na sexta-feira. Trump e Morrison ajudarão a abrir uma fábrica de propriedade australiana. Fonte: Associated Press.