Guaidó diz que enviará delegação à Assembleia da ONU liderada por Miguel Pizarro

22/09/2019



Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, anunciou neste domingo em sua conta oficial no Twitter, a escolha de Miguel Pizarro como chefe da delegação presidencial que será enviada à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Entre as reuniões de alto nível previstas durante a assembleia, na terça-feira, dia 24, é aguardado discurso do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na abertura dos trabalhos.

De acordo com Guaidó, Pizarro terá o trabalho de seguir "aumentando a pressão diplomática contra a ditadura e coordenar esforços junto a organismos multilaterais". "Povo da Venezuela: Como já anunciamos, estamos formando uma delegação que representará o nosso governo e a todos os venezuelanos na próxima semana na 74º Assembleia Geral das Nações Unidas", escreveu Guaidó. Segundo ele, a delegação "tem mandato para construir acordos com os principais líderes mundiais".

