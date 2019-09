Emma Watson é homenageada em projeto da 'Turma da Mônica'

22/09/2019 | 14:22



Emma Watson, de 29 anos, é facilmente lembrada por atuar na saga Harry Potter, mas também por seu trabalho a favor da igualdade de gênero. Nomeada embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres, a atriz é a homenageada da vez no projeto Donas da Rua, da Turma da Mônica.

Desde que a Mauricio de Sousa Produções assinou os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU, em 2016, mulheres inspiradoras têm sido retratadas por meio das personagens da turma do Limoeiro.

Agora, Mônica se caracterizou de Emma a fim de compartilhar um pouco mais a história da ativista em prol de meninas e mulheres.

Em 2014, a atriz fez um discurso de grande repercussão em Nova York no lançamento da campanha HeForShe (ElePorEla), que busca unir homens e mulheres pela igualdade entre os gêneros e fim da violência e da discriminação contra mulheres.

"Quanto mais eu falo sobre feminismo, mais eu me deparo com a realidade de que lutar pelos direitos das mulheres, muitas vezes, vira sinônimo de guerra dos sexos. Isso, com certeza, tem que acabar. Quero deixar claro que, por definição, feminismo é 'a crença de que homens e mulheres devem ter direitos e oportunidades iguais. É a teoria da igualdade dos sexos nos planos político, econômico e social'", disse Emma no discurso.

Projeto Donas da Rua

O projeto Donas da Rua, criado pela Mauricio de Sousa Produções, conta com a parceria da ONU Mulheres, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.

Em março, uma exposição do projeto apresentou 21 mulheres que contribuíram para a história recente da humanidade em temas como artes, ciência e esporte. Entre as personalidades retratadas estavam a escritora Rachel de Queiroz, a jogadora de futebol Formiga, a cientista espacial Katherine Johnson e a ativista e Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai.

O projeto também fez uma homenagem, em maio, para a Copa do Mundo de Futebol Feminino em que as meninas da Turma da Mônica aparecem vestidas com o uniforme da seleção brasileira.