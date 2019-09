Otto, filho de Junior Lima, encanta os fãs tocando bateria durante passagem de som

22/09/2019 | 14:11



Parece que o sangue artístico corre mesmo no sangue da família de Junior Lima. O músico já tinha compartilhado um vídeo anteriormente fazendo um questionamento para Otto, de dois anos de idade, filho de Junior com Monina Benini, onde o pequeno aparece dizendo que gostaria de tocar bateria nos shows do pai.

E não demorou muito para que a vontade de Otto fosse realizada. Durante a passagem de som do show que Sandy e Júnior fizeram no último sábado, dia 21, em Porto Alegre, o filho de Junior subiu no palco, sentou na bateria e mostrou a sua performance musical para os presentes.

A tia, Sandy, que é super babona até compartilhou nas suas redes sociais o momento em que Otto está fazendo o seu solo de bateria e escreveu:

Passagem de som em POA com um grande batera!

Além disso, parece que até o figurino da criança foi pensando para esse momento porque Otto estava vestindo uma jaqueta jeans com a palavra drummer (baterista, em Inglês), escrito nas costas. Que lindinho, né?