Jada Pinket Smith confronta Will Smith sobre consumo de álcool: - É um assunto pessoal

22/09/2019 | 14:11



Em prévia da nova temporada de Red Table Talk, o clima esquentou entre Will Smith e Jada Pinkett Smith! Em uma prévia do programa liberada pelo Entertainment Tonight, a apresentadora confrontou o marido sobre seu consumo de álcool.

- Com que frequência você bebe álcool?

Visivelmente constrangido, Will retrucou:

- Esse é um assunto pessoal. Respeito que é seu programa, mas no fim do dia, é sobre a casa que dividimos.

Apesar da resposta atravessada, os filhos do ator, Willow, Jaden e Trey riram da resposta e garantiram que aquilo não era um intervenção, mas um comentário sobre o tanto que Will bebeu durante o aniversário de 21 anos de idade de Jaden. O ator tem altos e baixos em relação ao seu consumo de bebidas alcoólicas, e revelou, em março de 2019, que estava há mais de dez anos sem beber - mas parece ter aberto uma exceção no dia da festa.