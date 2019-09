Napoli e Roma vencem fora de casa e seguem na cola dos líderes do Italiano

22/09/2019 | 13:14



A perseguição à Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, segue intensa. Neste domingo, tanto o Napoli como a Roma venceram suas partidas atuando como visitantes e continuam no grupo dos quatro melhores colocados na tabela. Os duelos foram válidos pela quarta rodada.

Em Lecce, no estádio Via Del Mare, o Napoli não teve dificuldade para golear o time da casa por 4 a 1 e voltar a ocupar o terceiro lugar, agora com nove pontos, um a menos que a Juventus, segunda colocada, e três a menos que a líder Inter de Milão. O Lecce tem três pontos e ocupa a 17ª colocação.

O nome da vitória do Napoli foi o centroavante espanhol Fernando Llorente, que anotou o gol que abriu o placar e o que sacramentou a goleada no final da partida. Ele já havia tido boa atuação e balançado as redes no triunfo por 2 a 0 sobre o Liverpool, na estreia do time italiano na Liga dos Campeões na última terça-feira.

Os outros dois gols do Napoli foram marcados pelo italiano Insigne, de pênalti, e pelo espanhol Fabian Ruiz. O Lecce descontou com Marco Mancosu.

Em Bologna, a Roma fez um jogo equilibrado com a equipe da casa e só conseguiu chegar à vitória com um gol nos acréscimos marcado pelo bósnio Edin Dzeko, que derrubou a invencibilidade do Bologna no torneio. Os outros dois gols saíram no início do segundo tempo.

O lateral sérvio Aleksandar Kolarov deixou o time da capital em vantagem aos 49 minutos e Nicola Sansone empatou a partida convertendo penalidade cinco minutos depois.

Com o triunfo fora de casa, a Roma se mantém invicta na competição nacional - tem duas vitórias e dois empates - e se posiciona no quarto lugar, com oito pontos. O Bologna, com o primeiro revés no campeonato, cai para o quinto posto, com sete pontos.

Houve ainda outros dois jogos já realizados neste domingo. Em casa, no estádio Cittá Del Tricolore, o Sassuolo (décimo) despachou o Spal (17º) por 3 a 0 e a Sampdoria, também atuando como mandante, no Luigi Ferraris, conseguiu sua primeira vitória no torneio ao fazer 1 a 0 no Torino (sétimo), mas não deixou a zona de rebaixamento. Soma três pontos e é o 18º colocado.