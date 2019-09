Barraco! Em A Fazenda 11, Drika Marinho se desentende com Andréa Nóbrega: - Não sou sustentada por marido rico

22/09/2019 | 12:14



A Fazenda 11 já começou pegando fogo! Após a briga entre Tati Dias e Bifão, agora foi a vez de Andréa Nóbrega armar um barraco com Drika Marinho. Tudo começou quando Tati, a fazendeira da semana, foi conversar com a ex de Carlos Alberto de Nóbrega para propor uma nova divisão de tarefas. A peoa não gostou nem um pouco.

- Eu limpo a casa, eu lavo o banheiro. Você já lavou o banheiro, fazendeira?

Tati retrucou, dizendo que Andréa não precisava cuidar dos animais e que comia da comida dos outros jogadores, ao que ela retrucou:

- Eu não almoço a comida de vocês, porque tem muita chupadinha de mão.

E continuou:

- Se você enxergar, eu faço muita coisa. Eu sei o que eu tenho que fazer, ninguém precisa me mandar.

Assistindo de longe a treta, Drika ironizou para Tati, dizendo:

- Ela não come nossa comida porque as nossas mãos estão cheias de bactéria.

Pronto: Andréa, de 50 anos de idade, começou a gritar com Drika, dizendo para ela falar as coisas na cara e chamando a ex-Power Couple de falsa.

- Se você tá falando de mim, fala na minha cara! Fala pra mim, se enxerga, garota. Você está louca? Cresça e apareça, olha a sua idade pra minha.

Drika não deixou barato e começou a gritar com Andréa enquanto chorava:

- Eu tenho 40 anos [de idade] e tenho dois filhos! Sou mãe de dois também, você tá louca. Maluca! Você quer respeito, fala que é uma mulher de 50 anos, eu sou uma mulher de 40 anos com dois filhos, você não é mais que ninguém.

Andréa continuou gritando, e falou sobre o real motivo de estar descontente com Drika: ela estaria traindo o grupo Sol, do qual faz parte. A ex de André Marinho disse:

- Traí sim porque o grupo queria votar nas minhas amigas! Vocês querem votar nas amigas de vocês aqui de cima, eu estou contra o meu grupo sim, não quero vocês!

Eita! Andréa deixou a cozinha e Drika foi consolada por Tati, e ainda soltou:

- Ela quer falar de respeito e ela não se dá o respeito. Ela fala que é uma mulher de 50 anos, eu tenho a minha vida, tenho as minhas coisas, não preciso ficar sendo sustentada por marido rico.

Mais tarde, Andréa foi desabafar com Bifão, que consolou a amiga dizendo que eles deveriam votar apenas nas pessoas que têm afinidade independente do grupo. A empresária começou a chorar e disse:

- Lá fora eles estão vendo a falsidade dela. Ela não precisa amar a gente, mas tem que ser fiel ao grupo. Lá fora não é assim, eu nunca vi tanta falsidade.