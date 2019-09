Juliana Paes repassa para Paolla Oliveira coroa de rainha de bateria da Grande Rio.

22/09/2019 | 11:11



Paolla Oliveira é a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro! A atriz, no ar em A Dona do Pedaço, foi coroada na noite do último sábado, dia 21, e sambou muito em comemoração ao novo título!

Ao lado do promoter da escol,a David Brazil, Paolla Oliveira exibiu o look feito por Michelly X para ser coroada como rainha de bateria. A atriz já foi rainha de bateria da escola nos anos de 2009 e 2010. A atriz apostou em um body branco todo franjado e brilhante, deixando em evidência os pernões sarados.

Paolla Oliveira foi coroada pelas mãos de Juliana Paes, que assumiu o posto de rainha da escola nos últimos dois Carnavais. Na ficção, as duas contracenam juntas em A Dona do Pedaço e já enfrentaram rumores de que eram rivais nos bastidores do trabalho. Apesar de tudo, elas já mostraram que tudo não passa de boatos e se dão muito bem!

Para a revista Ela, Juliana Paes, que estava com um look bem no estilo de sua personagem Maria da Paz, explicou a decisão de deixar o cargo de rainha da escola: Abandonei o posto de rainha de bateria da Grande Rio no fim do carnaval desse ano para ter menos demanda de trabalho, para ter tempo livre mesmo. Preciso não ter compromisso, devo isso aos meus filhos. As crianças estão nessa batida de me acompanhar, de esperar a mamãe, e eu não quero daqui a uns anos sentir culpa de não ter participado integralmente da infância dos meninos. Já fiz bastante coisa, estou com 40 anos, deixa as meninas brilharem agora. Vou ficar batendo palma como sempre. Quem sabe um dia eu não volte? Mas preciso me desligar um pouco das obrigações, disse.

Antonia Fontenelle também esteve por lá e apostou em um look com a cor da escola: o vermelho!