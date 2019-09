Juliana Paiva quebra o silêncio sobre a morte do pai: Seguimos juntos

22/09/2019 | 11:11



Juliana Paiva usou o Instagram na noite do último sábado, dia 21, para homenagear o pai, Gilmar dos Santos, que morreu aos 64 anos de idade no início deste mês após sofrer um infarto. Ao postar uma foto do que seria os dois juntos de mãos dadas em uma praia, a atriz escreveu:

Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas, como nos amam, continuam ligados à nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. Eles vivem e nos esperam para o reencontro. #SeusPésMeAbremOCaminho #SeguimosJuntos #SempreAMOR.

A atriz, que estará na novela Salve-Se Quem Puder, estava nos Estúdios Globo quando ficou sabendo que o pai havia infarto. Apesar de ter sido socorrido por vizinhos e por uma ambulância, Gilmar não resistiu e morreu. Essa é a primeira vez que Juliana fala sobre a morte do pai. Dias após a notícia vir à tona, ela apenas postou uma foto da infância ao lado do pai.