22/09/2019 | 10:37



A companhia nacional de energia de Israel anunciou que deu início a uma redução do fornecimento de energia para áreas da Palestina da região ocupada da Cisjordânia em razão de uma disputa financeira.

A Israel Electric Co. disse ter tomado a decisão neste domingo em razão das dívidas da Jerusalém District Electricity Co., principal distribuidora de energia da Palestina, de aproximadamente US$ 485 milhões.

Ali Hamodeh, representante da distribuidora palestina, diz que a eletricidade deve ser cortada diariamente por duas horas em diversas cidades palestinas nas próximas semanas. Ele acusou Israel de "exagerar" o nível da dívida e chamou os cortes de energia de "exploração política".