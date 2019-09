Água Santa goleia Nacional em despedida da temporada

Dérek Bittencourt



22/09/2019 | 07:00



O Água Santa se despediu da temporada 2019 com vitória. Sem chances de classificação para a terceira etapa da Copa Paulista, o Netuno recebeu no Estádio do Inamar o Nacional, que também já estava eliminado. No fim das contas, vitória dos donos da casa por 4 a 1, que diminuem, mas não apagam o desempenho pífio do time nesta fase da competição.

Os destaques da partida foram dois dos principais responsáveis pelo acesso do Santo André na Série A-2, mas que com a camisa diademense não conseguiram repetir o mesmo sucesso. Raphael Toledo e Anselmo, com dois gols cada, construíram o placar favorável, enquanto Josué descontou para os visitantes.

Agora, sem mais jogos oficiais e aguardando a confirmação do acesso à elite, resta à diretoria planejar o futuro.