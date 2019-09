Azulão garante primeiro lugar ao bater Desportivo

Dérek Bittencourt



22/09/2019 | 07:00



O São Caetano encerrou a segunda fase da Copa Paulista com vitória. Ontem à tarde, mesmo com escalação diferente da que vinha usando e incrivelmente desperdiçando duas penalidades, o Azulão superou o Desportivo Brasil por 1 a 0, gol de Ermínio, aos 45 minutos do segundo tempo. Agora, na próxima etapa do torneio, o Azulão dividirá o Grupo 10 com o vizinho e rival Santo André, Ferroviária e Mirassol.

Como já entrou em campo classificado, o técnico Marcelo Vilar aproveitou para descansar alguns de seus titulares. Ainda assim, os são-caetanenses mandaram no jogo. Mas poderiam ter vida mais fácil se Gleyson, no primeiro tempo, e Ermínio, no segundo, tivessem confirmado suas penalidades. No fim, aos 45, Ermínio não desperdiçou e garantiu o triunfo azulino.