Santo André leva 1 a 0 do Juventus, mas avança

Dérek Bittencourt



22/09/2019 | 07:00



O Santo André se garantiu na terceira fase da Copa Paulista ontem. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Juventus, na Rua Javari, o Ramalhão se garantiu por conta do saldo de gols superior ao do Moleque Travesso (um e zero). Agora, o time comandado por José Carlos Palhavam integrará o Grupo 10 junto de Mirassol, Ferroviária e São Caetano.

A proposta andreense era claramente conquistar o empate, mas isso fez o time da casa partir para o ataque. O lance mais perigoso ocorreu no último lance do primeiro tempo, aos 47 minutos. Potiguar soltou a bomba e Luís Augusto fez milagre. Na segunda etapa, entretanto, a pressão juventina surtiu efeito. Aos 23, Potiguar acertou o ângulo, sem chances para o arqueiro ramalhino, mas insuficiente para classificar o Juventus.