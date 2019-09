EC S.Bernardo vence Taubaté e se classifica, mas passa por apuros

Dérek Bittencourt



22/09/2019 | 07:00



O EC São Bernardo segue fazendo história em sua primeira participação na Copa Paulista. Em visita ao tradicional Taubaté, ontem à tarde, o Cachorrão venceu por 2 a 0 e avançou para a terceira fase como líder da chave. Entretanto, ao deixar o Estádio Joaquim de Morais Filho, a delegação passou por momentos de apuros quando o ônibus sofreu emboscada e foi apedrejado.

O preparador de goleiros Gilberto Fubá e o preparador físico Marcílio Lima foram atingidos por uma grande pedra, que quebrou o vidro do veículo, fizeram exames, mas passam bem. Um BO (boletim de ocorrência) seria efetuado pelo EC São Bernardo, que lamentou o ocorrido.

“Fomos muito bem tratados (no estádio), nos acomodaram da melhor maneira possível, mas esse tipo de acontecimento (apedrejamento) não tem mais cabimento nos dias de hoje. Isso não pode passar impune, não tem mais espaço no futebol”, rechaçou o presidente Felipe Cheidde Júnior.

“Particularmente nunca tinha acontecido comigo uma coisa dessas. Fico chateado,é lamentável. Infelizmente são coisas que ainda acontecem no nosso País. Poderia ter acontecido algo mais grave. Isso acontece porque as pessoas ficam impunes. Espero que em futuro próximo as pessoas fiquem mais conscientes. Não é porque um time perdeu que acabou a vida, mas alguns marginais ainda têm essa mentalidade”, posicionou-se o técnico Renato Peixe.

O JOGO

O EC São Bernardo abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, o zagueiro Dema aproveitou bate-rebate para emendar ao gol.

Na segunda etapa, o Taubaté foi com tudo para cima e, aos 42, em contra-ataque fatal, Johnny recebeu de VInicius Barba, bateu cruzado e definiu a classificação e a liderança para o Cachorrão, que agora vai integrar o Grupo 9 com Comercial, XV de Piracicaba e Linense.