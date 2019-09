Medvedev bate Gerasimov em São Petersburgo e vai à 5ª final consecutiva em 2019

21/09/2019 | 20:32



Um dos destaques do circuito profissional em 2019, Daniil Medvedev deu sequência à boa fase e avançou para a decisão do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia. O tenista da casa superou o bielo-russo Egor Gerasimov com um duplo 7/5 e decide o título contra o croata Borna Coric neste domingo.

Com a classificação à final na Rússia, Medvedev engata a sua quinta decisão consecutiva nesta temporada, na qual já conquistou o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, e o ATP 250 de Sofia, na Bulgária.

Entretanto, o retrospecto de Medvedev contra Coric é favorável ao rival, que venceu quatro dos cinco confrontos. O primeiro encontro foi no Next Gen Finals de 2017 e teve vitória do representante da Croácia. Todos os outros jogos aconteceram em 2018, com o russo levando a melhor em Wimbledon e depois perdendo os três embates seguintes: em Cincinnati, no US Open e em Paris.

Na semifinal deste sábado, o russo teve que suar. Logo no segundo game, o número 4 do mundo teve que enfrentar o primeiro break-point contra, conseguindo se salvar para confirmar o serviço diante de Gerasimov. A disputa foi acirrada e definida apenas na reta final, com uma quebra para Medvedev no 11.º game. Ele fez valer o saque na sequência e abriu 1 a 0.

O segundo set foi parecido, novamente com definição no fim. Medvedev salvou um break no quarto game, conseguiu a quebra no sétimo e perdeu o serviço de volta no oitavo. Após deixar escapar mais um break-point no nono, ele bateu o saque de Gerasimov no 11.º game e finalmente confirmou o serviço para ficar com a vaga na grande final.

Coric, 14.º do ranking mundial da ATP, também teve trabalho para chegar à decisão. O croata não teve moleza na semifinal e precisou buscar a virada contra o português João Sousa, triunfando com parciais de 3/6, 7/6 (7-5) e 6/1.

NA FRANÇA - Outro torneio que teve as suas semifinais neste sábado foi o ATP 250 de Metz. E um tenista da casa estará na grande final deste domingo. Jo-Wilfriend Tsonga venceu o compatriota Lucas Pouille em dois tiebreaks, com 7/6 (8-6) e 7/6 (7-4), para avançar. Ele decidirá o título contra o esloveno Aljaz Bedene, que superou Benoit Paire, outro representante da França, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.

A decisão terá dois jogadores fora do Top 50. Tsonga ocupa o 61.º posto e Bedene, o 76.º. Será a segunda vez que eles medirão forças. O francês levou a melhor na único confronto anterior, seis anos atrás, pela primeira rodada de Roland Garros.

Além disso, será a 30.ª final de Tsonga no circuito profissional e a segunda na temporada de 2019. Ele conquistou o título em outro torneio em solo francês, o ATP 250 de Montpellier. Ao todo, soma 17 troféus e 12 vice-campeonatos.