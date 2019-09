Curso visa aproximar meninas e ciência

Flávia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



22/09/2019 | 07:00



Com o objetivo de aproximar meninas da ciência, a UFABC (Universidade Federal do ABC) de Santo André está com inscrições abertas, até 4 de outubro, para o curso gratuito Menina Ciência, Ciência Menina. Podem participar estudantes do 6º ao 9º anos do ensino fundamental que estejam matriculadas em instituições de ensino do Grande ABC. Ao todo, são 50 vagas, que serão igualmente distribuídas entre alunas da rede pública e privada. A seleção será feita por meio de sorteio.

As participantes terão aulas em cinco sábados (19 e 26 de outubro e 9, 23 e 30 de novembro) com palestras e atividades práticas relacionadas à astronomia, cosmologia, oceanografia, física, química, bioquímica, paleontologia, engenharia e matemática, entre outras, ministradas por mulheres da área no campus Santo André. A inscrição deve ser feita pelo site http://eventos.ufabc.edu.br/meninaciencia/.

Maria Inês Ribas Rodrigues, coordenadora do projeto e professora de física do Centro de Ciências Naturais e Humanas da UFABC, afirma que esta é uma chance para as meninas terem contato com mulheres cientistas das áreas STEM (traduzido do inglês, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), que são dominadas por homens. “Muitas mulheres brilhantes deixam de contribuir para o desenvolvimento desses setores porque não tiveram esta oportunidade.”

Ainda que a primeira turma inclua apenas alunas do ensino fundamental II, a docente assinala que há intenção de ampliar o projeto para estudantes de outras séries escolares. “Selecionamos esta faixa primeiramente porque sabemos do papel crucial e transformador da educação básica na formação do cidadão”, explica. A ideia também é que o curso seja anual.

A presença é obrigatória em todos os encontros e, caso a selecionada falte na primeira aula, a próxima da lista será chamada. A seleção das jovens e lista de espera serão divulgadas no site em 8 de outubro.