Olha a primavera aí, gente!

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/09/2019 | 07:00



Teste da primavera. Observem a foto. Descubram Daniel Serafim Bueno numa das imagens. Daniel descende de uma das mais antigas famílias de São Bernardo, anterior à colonização europeia. Ambientalista. Especializado em árvores. Memória histórica dos jardins da cidade, dos quais ele participa diretamente há pelo menos 35 anos. Cada jardim, cada parque público, tem a mão deste moço ao mesmo tempo competente e modesto.

Há 30 anos, São Bernardo organizou a Semana da Primavera, aberta com o plantio de cinco palmeiras no Largo Santa Filomena, onde está a capela de 1881 dedicada à santa. O Diário cobriu a atividade, e as fotos de hoje permaneciam inéditas.

Árvores iguais haviam sido retiradas da mesma praça em 1984. Cinco anos depois, o replantio.

A Semana da Primavera prosseguiu até 27 de setembro de 1989. O Setor de Parques e Jardins distribuiu mudas de árvores à população. Houve exposição de fotos, caminhada pela Serra do Mar, palestras e filmes nos teatros da cidade e a Corrida da Primavera, entre o bairro Assunção e a Prainha do Riacho Grande.

As atividades tiveram o apoio dos movimentos ecológicos Terra Viva, Brasil Verde e Mãe Natureza.

TRINTA ANOS DEPOIS...

1 – A frente da capela de Santa Filomena voltou a ser um calçadão, sem árvores, árido.

2 – Árvores estão atrás da igreja, inclusive palmeiras, provavelmente removidas para o local.

3 – Na frente da capela, à esquerda, uma fonte luminosa foi transformada em imensa ‘floreira’ com folhagens sem vida, sem água. Não jorra, gente!

4 – Moradores de rua passam a maior parte do dia e da noite no Largo Santa Filomena, ao lado de seus cães.

Com a palavra os órgãos ambientalistas da cidade. Que tal revitalizar o Largo Santa Filomena? Ele é uma das primeiras praças públicas do Grande ABC.

Diário há 30 anos