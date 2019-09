Com gols de Gabriel e Arrascaeta, Flamengo vence o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão

21/09/2019 | 19:18



O Flamengo segue em grande fase no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time carioca deu sequência ao bom momento e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Gabriel e pelo meia uruguaio Arrascaeta, que fez valer a lei do ex. De pênalti, Thiago Neves descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Flamengo se distancia na liderança da competição. A equipe do técnico português Jorge Jesus soma 45 pontos. Com 39, o Palmeiras visita o Fortaleza neste domingo. Já o Santos soma 37, em terceiro lugar, e recebe o Grêmio ainda neste sábado.

Por outro lado, o Cruzeiro vive situação complicada no torneio nacional e continua na zona de rebaixamento. Os comandados do técnico Rogério Ceni estacionaram nos 18 pontos e estão na 17ª posição, sem vencer há quatro jogos.

Agitada do princípio ao fim, a partida deste sábado teve o placar inaugurado já no começo do primeiro tempo, aos seis minutos. O goleiro Fábio errou a saída de bola e permitiu o bote do Flamengo: da esquerda, Gerson cruzou para a cabeça de Gabriel, que ampliou a vantagem na artilharia, com 17 gols. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo (VAR) por uma suposta falta no zagueiro Cacá, mas nada marcado.

Depois do gol, o Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações e chances foram criadas dos dois lados. Até que, aos 35 minutos, um pênalti foi marcado para os donos da casa. O árbitro paulista Raphael Claus viu falta do zagueiro Rodrigo Caio no atacante Pedro Rocha e apontou a marca da cal. O meia Thiago Neves foi para a cobrança e converteu com segurança, não dando chances de defesa para o goleiro Diego Alves.

No segundo tempo, o jogo seguiu lá e cá, mas o Flamengo criou as chances mais perigosas e foi premiado com o gol da vitória. Aos 21 minutos, a torcida cruzeirense teve que lamentar a lei do ex: Gabriel fez um corta-luz perfeito e deixou para Arrascaeta, que bateu de primeira para vencer Fábio.

O meia uruguaio ainda teria outra grande chance aos 37 minutos. Ele deu uma linda caneta em Cacá e ficou cara a cara com Fábio, mas chutou muito mal, por cima, e desperdiçou a oportunidade de fazer um gol de placa no Mineirão.

Nos minutos finais, o Cruzeiro foi para o abafa, mas não foi capaz de empatar. A melhor chance dos donos da casa foi aos 43 minutos: Henrique cruzou na medida para o meia-atacante David, que testou para fora. No fim das contas, o Flamengo confirmou a vantagem e saiu vitorioso para seguir no caminho do título brasileiro.

Na próxima rodada, a 21.ª, o líder do campeonato enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, às 19h30, o Cruzeiro visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 2 FLAMENGO

CRUZEIRO - Fábio; Orejuela, Fabrício Bruno, Cacá e Egídio; Henrique, Éderson (Dodô), Robinho, Thiago Neves (Ezequiel) e David; Pedro Rocha. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta (Rhodolfo), Vitinho (Piris da Motta) e Bruno Henrique (Berrío); Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

GOLS - Gabriel, aos 6, e Thiago Neves, aos 37 minutos do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Orejuela e Fred (Cruzeiro); Rafinha e Bruno Henrique (Flamengo).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).