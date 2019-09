Após 22 anos, Maria Cândida comemora retorno à Rede Globo

21/09/2019 | 18:11



Depois de longos 22 anos longe da Rede Globo, Maria Cândida tem motivos de sobra para comemorar o retorno à emissora. E foi neste sábado, dia 21, que ela decidiu compartilhar esse momento tão especial com os seus seguidores e acabou escolhendo uma foto segurando o crachá da emissora para se declarar.

22 anos depois. Em 1994 [ano no qual ela entrou na emissora], microfone na mão. Em 2019, celular! Nasceu o primeiro episódio que nossa company master top digital power produziu em parceria com a Tv Globo para o É de Casa. Tudo feito pelo celular: onde digital e TV finalmente se encontram.

Lembrando que Maria Cândida já passou pela previsão do tempo do Jornal Nacional e também teve uma passagem por programas como o Globo Rural durante os anos de 1990, agora ela vai participar com um quadro no É de Casa, transmitido nas manhãs de sábado.