Filha de Kourtney Kardashian se descontrola e arranha o rosto da babá

Depois de parecer ter superado os problemas e polêmicas do seu ex-namorado, Younes Bendjima, e reatado a relação, Kourtney Kardashian acaba se envolvendo em uma confusão. De acordo com informações publicadas pelo Daily Mail, a babá dos filhos da Kardashian teria pedido demissão após ter sido atacada por Penélope, de sete anos de idade, no rosto.

Isso mesmo, a criança aparentemente perdeu o controle e acabou machucando a babá. Tudo veio à público em um dos mais recentes episódios compartilhados de Keeping Up With The Kardashian's, o reality show protagonizado pelas irmãs Kardashian Jenner.

Eu não tenho uma babá. Ela estava colocando a Penélope no carro e ela arranhou o rosto dela, às vezes a P perde o controle e tem surtos de fúria, e faz essas coisas selvagens, relatou a mãe da criança.

A vó da criança e mãe de Kourtney, Kris Jenner, acabou até comentando sobre o assunto e acabou dando uma bronca na filha.

Isso é muito mais sério do que você compreende. Eu tive seis filhos e nenhuma vez na minha vida inteira alguém reclamou comigo de algo assim. Precisamos cuidar disso antes que fuja completamente do nosso controle.

E como de costume dentro da família, uma discussão foi formada e Kourtney acabou detestando o que a mãe aconselhou e disse:

Eu arranhava e você costumava dar umas p***as de uns tapas na cara das babás.

Até Scott Disick entrou na discussão quando o namorado de Kris Jenner resolveu também dar palpito. E de fato, a confusão foi instalada! Por fim, Kourtney está realmente sem babá e terá que fazer novas entrevistas para contratar uma nova que suporte os surtos da filha do meio. Tenso, né?