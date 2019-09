Mel Maia ganha anel de compromisso de jogador do Fluminense

21/09/2019 | 17:10



Em meio a agenda agitada, Mel Maia que está no ar em A Dona do Pedaço, arrumou um tempinho para ir acompanhada do atacante do Fluminense, João Pedro, em uma festa de debutante de Gabriella Saraivah, mas até então o possível casal não teria assumido absolutamente nada do relacionamento.

E pelo visto, a noite da última sexta-feira, dia 21, foi um divisor de águas na vida deles porque foi possível ver que os dois estavam usando uma aliança de compromisso. Lembrando que antes mesmo de aparecerem juntos na festa de Saraivah, a dupla foi vista curtindo o show do Nego do Borel juntinhos.

Mesmo com o bafafá todo, o casal não quis se assumir durante a festa, mas depois de muito custo, publicaram uma foto juntinhos neste sábado, dia 20, e Mel até declarou que ama o jogador. Já João, agradeceu a Deus por ter colocado a morena em sua vida. Que fofos!