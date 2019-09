Atlético de Madrid só empata e perde chance de voltar à liderança do Espanhol

21/09/2019 | 16:10



Em declínio na temporada, o Atlético de Madrid só empatou sem gols contra o Celta neste sábado, em casa, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, e perdeu a oportunidade de retomar a liderança, mesmo que provisoriamente, do Campeonato Espanhol.

De quebra, o Atlético de Madrid, que soma nove pontos e ocupa, por ora, o segundo lugar, pode perder várias posições ao final da rodada. O time madrilenho não vence há três jogos, considerando o empate por 2 a 2 contra a Juventus pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Já o Celta é o 14.º colocado, com quatro pontos.

Com dois brasileiros em campo - o zagueiro Felipe e o lateral-esquerdo Renan Lodi -, o Atlético de Madrid não soube aproveitar o fato de jogar em casa. O time treinado pelo argentino Diego Simeone comandou as ações em alguns momentos da partida, mas não conseguiu dominar o adversário e aproveitar as chances criadas.

A falta de eficiência fica explicitada pelo alto número de finalizações: 20, sendo cinco a gol. No final, a estratégia do Celta teve resultado e o time de Vigo chegou até a controlar o jogo em algumas ocasiões, tanto que trocou mais passes que os donos da casa (443 contra 415) e teve maior posse de bola (52%).

Mais cedo, o Villarreal contou com um gol de Santi Cazorla e outro de Ontiveros para despachar o Valladolid em casa por 2 a 0 e subir à terceira colocação, agora com oito pontos. O Valladolid, cujo dono é o brasileiro Ronaldo Fenômeno, soma cinco pontos e está na 13.ª posição.

Em outro confronto deste sábado, o Levante, oitavo com sete pontos, empatou sem gols contra o Eibar (19.º e penúltimo colocado, com dois) em casa.