Maria Cândida comemora retorno à TV Globo após mais de 20 anos

21/09/2019 | 15:54



Maria Cândida comemorou seu retorno à TV Globo com uma publicação no Instagram neste sábado, 21. Seu último trabalho na emissora foi em 1998, no Globo Rural. Mais recentemente, esteve à frente de um programa na TV Aparecida e no começo deste ano anunciou que estava deixando o trabalho para se dedicar ao mundo digital.

Na legenda da foto, em que aparece segurando seu novo crachá, a apresentadora conta que estará à frente de um quadro no programa É de Casa, exibido aos sábados.

"Nasceu o episódio número um que nossa company master top digital power #FalaNaCaraDaMaria produziu em parceria com a TV Globo para o É de Casa. Tudo feito no celular, onde digital e TV finalmente se encontram", disse Maria Cândida.

Ao se dedicar mais às plataformas digitais, a jornalista começou a produzir bastante conteúdo para o Instagram e principalmente para o YouTube, com uma programação definida. No canal, ela fala de assuntos do mundo feminino, filhos e relacionamento.

"Foi difícil 'pacas' guardar esse segredo (sorry, amigas!), mass não teve jeito! Quis fazer big surprise grande surpresa", disse na publicação deste sábado sobre o novo trabalho.

O quadro que ela apresentará mostrará "pontos super curiosos da cidade de São Paulo, personagens, achados e perdidos e muita risada e diversão", informou Maria Cândida. Ela disse que as produções para o canal no YouTube vão continuar.