21/09/2019 | 14:11



Tati Dias e Bifão brigaram em A Fazenda 11 e revelaram que o motivo do desentendimento entre as duas é Caio Castro, com quem ambas tiveram um affair.

A internet, é claro, não perdoou e já criou vários memes sobre o assunto - inclusive envolvendo Grazi Massafera, com quem o ator estaria vivendo um romance!

Em um dos posts, Grazi aparece comendo pipoca enquanto confere a treta entre Tati Dias e Bifão.Já em outro, a brincadeira é pelo fato de Bifão ter urinado atrás do sofá durante a festa, o que acarretou uma punição para todos os peões!

Outra publicação brinca com um meme já bem conhecido dos internautas. Muito bom, né?