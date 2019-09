Em meio à polêmica sobre tutela, Britney Spears ressurge no tapete vermelho, mas vai embora após tirar fotos com o namorado

21/09/2019 | 12:11



Britney Spears fez uma rara aparição no tapete vermelho na última sexta-feira, dia 20, quando acompanhou o namorado, Sam Asghari, na premiação fitness Daytime Beauty Awards 2019, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O rapaz, que é modelo e preparador físico, foi um dos homenageados na premiação e, por isso, marcou presença no evento.

Para a ocasião, Britney apostou em um minivestido preto que deixava seus ombros e pernas à mostra. A cantora ainda surpreendeu ao aparecer com os cabelos escuros. Como você pode ver abaixo, o casal apareceu animado ao prestigiar o evento, no entanto, parece que a vida real é um pouco diferente do que o Instagram mostra!

De acordo com o TMZ, Britney estava bem desconfortável com a situação e logo depois de tirar as fotos com Sam no tapete vermelho do evento voltou para o carro e deixou o local. Sam ficou na premiação sozinho. Anteriormente, Britney só havia aparecido publicamente na première de Era Uma Vez...em Hollywood.

O fato acontece em meio ao confronto familiar que Britney trava nos tribunais por conta de sua tutela. Depois de ter sido internada em clínica de saúde mental, sua mãe pediu a revisão de sua tutoria e durante o processo o pai da beldade acabou deixando o cargo alegando problemas de saúde, enquanto era alvo de acusações de ter abusado de um dos filhos da eterna princesinha do pop.