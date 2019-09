Em A Fazenda 11, Tati Dias e Bifão brigam e citam Caio Castro e Drika Marinho chama Andréa Nóbrega de rica surtada

21/09/2019 | 12:11



É treta! Na última sexta-feira, dia 20, aconteceu uma festa com tema Mad Max em A Fazenda 11, e o nervos ficaram à flor da pele entre Tati Dias e Bifão. Tudo começou quando a sirene tocou indicando que os peões haviam levado uma advertência, e Tati acusou Bifão de ter feito xixi ao lado de um sofá.

- Tá me observando, né? Você fica me olhando 24 horas por dia!, disse Bifão. A peoa, então, começou a falar sobre o real motivo da briga entre as duas: Caio Castro, com quem ambas tiveram um affair! A modelo disse para Tati:

- Você mentiu pra mim então que você pegou o Caio?

E dias rebateu:

- Não, eu peguei o Caio. Ele é seu namorado? Ele não é, ele c**a pra você, garota.

E Bifão respondeu:

- Eu moro na casa dele. Ele c**a tanto pra mim que eu moro na casa dele.

Eita! Por essa ninguém esperava, né? As câmeras da casa pegaram o momento em que Bifão fez xixi atrás do sofá, e por isso todos os peões foram punidos: eles ficarão sem água quente e gás por 12 horas.

Tati e Bifão não foram as únicas que já se desentenderam na casa! Durante uma brincadeira feita pelos peões, Drika Marinho e Andréa Nóbrega se estranharam, quando a ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega começou a gritar e mandou a peoa voltar para a baia e se retirar da sala. Mais tarde, em conversa com Tati Dias e Hariany, Drika chorou e chamou Andréa de rica surtada. Eita!