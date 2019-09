Incansável, Márquez é o mais rápido da MotoGP em Aragão e crava 9ª pole no ano

21/09/2019 | 10:31



Dominante nos treinos livres, Marc Márquez conquistou mais um pole em sua carreira, a nona em 2019. Neste sábado, o espanhol da Honda voou no final da sessão classificatória ao marcar 1min47s009 e vai largar em primeiro na etapa de Aragão da MotoGP.

Márquez lidera o campeonato com grande vantagem para seus concorrentes. Ele tem 275 pontos e está muito à frente dos italianos Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, segundo e terceiro colocados, com 182 e 151 pontos, respectivamente.

Logo, se Márquez, vencedor de sete das 13 corridas do campeonato até aqui, confirmar seu favoritismo e vencer mais uma prova na temporada, vai ficar muito perto do seu sexto título na categoria.

A grande surpresa da sessão foi o francês Fabio Quartararo. O piloto da Yamaha SRT conseguiu fazer o melhor tempo nos três primeiros setores, mas não foi capaz de superar o inabalável Márquez no último setor e ficou 0s327 atrás do pentacampeão.

O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, que teve bom desempenho nos treinos livres, também tentou desbancar o domínio de Márquez, mas não obteve sucesso e vai sair do terceiro lugar. O australiano Jack Miller, da Pramac, sairá do quarto posto e o espanhol Aleix Espargaró colocou sua Aprilia na quinta posição

O veterano italiano Valentino Rossi pôs sua Yamanha na sexta colocação e terminou à frente do inglês Cal Crutchlow, da LCR Honda, o sétimo. O italiano Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, e Joan Mir, piloto da Espanha da Suzuki, ficaram com o oitavo e nono lugares, respectivamente.

Andrea Dovizioso decepcionou com sua Ducati e vai largar apenas na décima posição, muito longe de Márquez. Assim, o italiano pode ver seu grande rival no ano ampliar sua vantagem na liderança e se aproximar do título. Depois de uma forte queda, o espanhol Pol Espargaró, da KTM, ficou de fora do Q2. Ele reclamou de fortes dores e foi diagnosticado com uma fratura no punho esquerdo.

Após a definição do grid de largada neste sábado, a corrida em Aragão, a 14ª de 19 etapas desta temporada da MotoGP, será neste domingo e tem início previsto para as 8 horas (de Brasília).