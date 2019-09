Hamilton erra e Leclerc é o mais rápido no terceiro treino livre em Cingapura

21/09/2019 | 08:28



Depois de ter uma sexta-feira ruim, o monegasco Charles Leclerc voltou a sorrir neste sábado. O piloto da Ferrari aproveitou um erro do inglês Lewis Hamilton, dominou a maior parte do terceiro treino livre para o GP de Cingapura e terminou a atividade em primeiro.

O jovem piloto de Mônaco, vencedor das últimas duas corridas, fez o melhor tempo do final de semana até aqui: 1min38s192, 0s207 mais rápido do que Hamilton, que protagonizou, com a sua Mercedes, um momento raro de barbeiragem em sua carreira.

O pentacampeão mundial, que lidera o Mundial de Pilotos com certa folga, rodou na saída dos boxes em baixa velocidade após colocar pneus macios. Mesmo assim, o inglês conseguiu, após duas voltas, garantir a segunda posição.

O alemão Sebastian Vettel mais uma vez ficou bem atrás do companheiro de equipe e acabou em terceiro, a 0s619 de Leclerc. O finlandês Valtteri Bottas também não conseguiu acompanhar seu companheiro de Mercedes e fechou a atividade na quarta colocação.

O tailandês Alexander Albon e o holandês Max Verstappen, ambos da Red Bull, fecharam o terceiro treino livre na quinta e sexta posições, respectivamente. Verstappen havia liderado a primeira atividade, na sexta-feira, e viu seu desempenho cair.

A McLaren veio a seguir, com o espanhol Carlos Sainz Jr em sétimo e o inglês Lando Norris no oitavo posto. O alemão Nico Hulkenberg e o italiano Daniel Ricciardo, dupla da Renault, fecharam o grupo dos dez primeiros colocados.

Houve uma batida na atividade. Com meia hora de treino, o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, bateu com força no muro na saída da curva 21 e viu a roda e a suspensão traseira direita de seu carro ficarem danificadas.

A sessão de classificação que definirá o grid de largada da corrida começará às 10 horas (de Brasília) neste sábado. A largada para o GP de Cingapura será às 9h10 do domingo.