Aliados ligam sinal de alerta em Ribeirão

Raphael Rocha



21/09/2019 | 07:00



O núcleo duro do governo do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), já não esconde mais a preocupação com a segurança jurídica do político para a disputa de reeleição, em 2020. Kiko se elegeu em Ribeirão sob ataques da oposição de que seria ficha suja – teve contas da Câmara de Rio Grande da Serra rejeitadas no passado. Fato é que a Justiça Eleitoral avalizou a campanha do socialista, que venceu e fez história como o segundo político a governar duas cidades no Grande ABC (antes, só Lauro Gomes, em Santo André e em São Bernardo). Kiko tem evitado pautar esse assunto, com foco em governar a cidade e com esperança de ter tudo revertido no campo jurídico até o pleito do ano que vem. Porém, pessoas próximas confidenciaram que planos alternativos têm sido desenhados. Até mesmo uma filiação ao PSDB – já recebeu convite direto do governador João Doria (PSDB) – passará por análise de potencial de nomes substitutos e da condição jurídica do chefe do Executivo ribeirão-pirense.

BASTIDORES

Luto

Morreu ontem pela manhã o ex-vereador João Jorge Chedid, de Diadema. O velório foi realizado ontem e o enterro acontece hoje, às 10h, no Cemitério Vale da Paz, no bairro Eldorado. Chedid foi parlamentar entre 1983 e 1988, no mandato de Gilson Menezes como prefeito. Depois, ficou como presidente do MDB diademense. Ele chegou a atuar como assessor no governo do atual prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV). A causa da morte não foi informada.

Coquetel

O Novo de Santo André organiza na segunda-feira coquetel de arrecadação de fundos visando a campanha eleitoral do ano que vem. Haverá palestra de militantes do partido – entre eles a deputada federal Adriana Ventura e o deputado estadual Sérgio Victor – e shows. A atividade está marcada para o bufê Arlett’s, a partir das 19h. O ingresso custa R$ 150.

Conferência

Líder nacional do MBL (Movimento Brasil Livre), o deputado federal Kim Kataguiri (DEM) organizou ontem conferência para debater assuntos relacionados à gestão dos municípios e dos Estados brasileiros. Figuras do MBL do Grande ABC foram convidadas a participar da atividade política, realizada na Câmara Federal, em Brasília.

Visita

O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), com domicílio eleitoral em Diadema, esteve ontem na Câmara de São Bernardo. Visitou gabinetes – entre eles o do presidente da casa, Ramon Ramos (PDT), do correligionário Eliezer Mendes e do oposicionista Julinho Fuzari (Cidadania). Colocou o mandato à disposição.

Título de cidadão

O vereador José Luís Ferrarezi (PT) receberá na segunda-feira título de cidadão são-bernardense. A cerimônia está marcada para a Câmara, a partir das 19h. Nascido na cidade de Pacaembu, perto de Presidente Prudente, no Interior, Ferrarezi foi secretário de Esportes e está em seu segundo mandato como vereador de São Bernardo.

Escola ou praça

Os munícipes Paula Adriana Arraya Aviles, Paulo Sergio de Araújo Pereira e Neusa Aparecida Rita da Silva Raineri ingressaram com ação judicial para impedir a demolição na Praça Luiz Olinto Tortorello, conhecida como Praça dos Arcos, no bairro Santo Antônio, para construção de escola. Alegam que a decisão foi tomada de maneira unilateral pela administração. O promotor Júlio Sérgio Abbud, do Ministério Público local, recomendou que a liminar solicitada não seja expedida. O caso tramita na 3ª Vara Cível de São Caetano, sob responsabilidade do juiz Sérgio Noboru Sakagawa. O advogado do trio é o mesmo: o ex-vereador Horácio Neto (Psol).