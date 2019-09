Banco da família de ex-dono da Suzantur vende cartão em Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/09/2019 | 07:00



A instituição financeira Caruana comercializa cartão que pode ser utilizado para pagar passagem no sistema de transporte público de Mauá, operado pela Suzantur. A Caruana é presidida por José Garcia Netto, conhecido como Netinho, enquanto a Suzantur, hoje comandada por Claudinei Brogliato, já foi dirigida por Angelo Roque Garcia, irmão de Netinho.

O usuário dos ônibus de Mauá pode requerer o cartão SIM (Sistema Integrado Mauá) no posto localizado na Praça 22 de Novembro, no Centro. Mas o produto vai além do simples acesso aos veículos. Há cartões de crédito das bandeiras Visa e MasterCard, maquininhas e até serviço de pagamento de recarga de celular, de pagamento de Spotify (reprodutor de músicas) e de Netflix (plataforma de filmes e séries). Existe até a possibilidade de saque de dinheiro em caixas 24 horas.

A equipe do Diário esteve ontem na loja do cartão SIM e constatou que dois tipos de produtos são comercializados: o vale-transporte tradicional, sem outras funções, e os cartões de crédito. O vínculo do usuário é direto com a empresa, sem passar pela Prefeitura.

A parceria, neste caso comercial, indica que há relação de proximidade entre Netinho e a Suzantur, algo refutado pelas partes.

O sistema de bilhetagem eletrônico é operado pela empresa Bus Fácil Tecnologia e Serviços, pertencente ao grupo Suzantur – Brogliato está à frente da Bus Fácil. Ou seja, na prática, a própria operadora do transporte coletivo administra e fiscaliza a atuação da fornecedora dos cartões eletrônicos.

Foi justamente por problemas no sistema que a Suzantur iniciou sua participação em Mauá. Em 2013, o então prefeito Donisete Braga (ex-PT, atual Pros) descredenciou as empresas que exploravam o serviço na cidade – Leblon e Viação Cidade de Mauá – acusando-as de invasão no software que gerenciava a bilhetagem, que, à época, era administrada pela PK9. A Suzantur passou a operar linhas emergencialmente naquele ano. Em 2014, venceu licitação para ficar com 100% dos itinerários mauaenses.

A PK9 teve contrato rompido anos depois, após o TCE (Tribunal de Contas do Estado) contestar a licitação e o acordo firmado entre a Prefeitura de Mauá e a empresa. A Bus Fácil foi contratada na sequência. Questionados sobre o caso, empresários e Prefeitura não retornaram até o fechamento desta edição.

Irmão de Netinho deixou sociedade antes de empresa assumir em Mauá

Sócio majoritário da empresa que, anos depois, formaria a Suzantur, Angelo Roque Garcia figurou como proprietário da Transportadora Turística Suzano Ltda até 19 de maio de 2011, segundo registro na Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo). Ele deixou o negócio antes de o grupo assumir, a título precário, o sistema de transporte público por ônibus em Mauá, em 2013.

Angelo é irmão do banqueiro José Garcia Netto, conhecido como Netinho, dono da Caruana e filho do empresário nascido em Santo André Ângelo Garcia (1925-2009). Estabelecido comercialmente em Suzano, cidade do Alto Tietê, região vizinha ao Grande ABC, fundou, em 23 de março de 1983, a transportadora que hoje integra a Suzantur, que agora associa-se ao banco da família em Mauá.