Bom Retiro é eleito o 25º bairro 'mais cool' do mundo

20/09/2019 | 18:19



O Bom Retiro, no centro de São Paulo, foi eleito o bairro 'mais cool' do Brasil e o 25º colocado do mundo. O levantamento foi feito pela revista britânica Time Out, que entrevistou 27 mil pessoas de diversos países.

Entre as atrações destacadas pela revista está a Pinacoteca do Estado, a Sala São Paulo e a Estação da Luz, que abriga o Museu da Língua Portuguesa, a ser reaberto em 2020.

"Nos últimos séculos, o bairro Bom Retiro tem sido o primeiro a dar boas-vindas a muitas comunidades de imigrantes, entre eles italianos, judeus, coreanos e bolivianos, que fizeram de São Paulo a cidade como é conhecida hoje", descreve a publicação, que destaca ainda o bairro como um dos melhores lugares para comer.

"Como São Paulo, o Bom Retiro nunca para de se transformar e é isso o que faz dele tão especial."

Arroios, em Lisboa (Portugal), foi eleito o mais "cool" do mundo, por ser um lugar onde se come bem e onde "o novo convive com o clássico e a diversidade está por todas as partes". Em seguida, a revista elencou Shimokitazawa, batizado como o "Brooklyn" de Tóquio, no Japão; Onikan, em Lagos na Nigéria e Wedding, em Berlim na Alemanha, todos escolhidos por reunir, ao mesmo tempo, modernidade e história, diversão e tradições, e por oferecer um panorama particular da cidade.