Empresários preveem queda da inadimplência e mais investimentos até o fim do ano

20/09/2019 | 18:16



O total de empresários que espera queda na inadimplência até o fim do ano aumentou de 25% para 32% no terceiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2018. Além disso, 51% dos empresários pretendem realizar investimentos até o fim de 2019, marcando um crescimento de 13 pontos porcentuais em relação a 2018. Os dados aparecem na Pesquisa Perspectiva Empresarial, feita pela Boa Vista ao longo do 3º trimestre.

Ainda em relação aos investimentos, 55% das empresas têm a intenção de aportar recursos em novos produtos e serviços, 53% querem dar um upgrade tecnológico e 46% capacitar seus profissionais. E no que diz respeito à inadimplência, o porcentual dos empresários que aguardam aumento diminuiu 10 pontos porcentuais, ficando em 20% atualmente.

A pesquisa da Boa Vista também mostra que a perspectiva do empresário quanto ao nível de endividamento não se alterou: 38% acreditam que o endividamento de suas empresas pode vir a diminuir ao longo deste ano, enquanto para 29% continuará no mesmo patamar e para 20% apresentará crescimento.

Por fim, 39% dos entrevistados informam que demandarão mais crédito neste ano. Desses, 46% dizem que usarão para novos investimentos, 33% para alavancar capital de giro e 21% para pagar empréstimos e credores.

Para o levantamento, foram ouvidos cerca de mil empresários no País, por meio de uma consulta eletrônica. O universo é representado por empresas do Comércio (atacadista e varejista), de Serviços (instituições financeiras e construção civil) e Indústria.