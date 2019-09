Com Federer nas duplas, Time Europa abre 3 a 1 sobre Time Mundo na Laver Cup

20/09/2019 | 18:10



A terceira edição da Laver Cup começou nesta sexta-feira, em Genebra, na Suíça, e o Time Europa, liderado pelo ídolo Roger Federer, saiu na frente com três vitórias contra apenas uma do Time Mundo. O atual número 3 do mundo entrou em quadra na quarta e última partida do primeiro dia de disputas. Em dupla com o alemçao Alexander Zverev, venceu a parceria formada pelo canadense Denis Shapovalov e o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 37 minutos de partida.

Esse confronto decretou o placar de 3 a 1 para os europeus até o momento. A programação deste sábado ainda não foi definida, mas os jogos do segundo dia de evento valem dois pontos para a classificação geral, enquanto que cada uma das partidas de domingo vale três pontos.

O duelo que abriu a Laver Cup foi bastante disputado e definido apenas no match tie-break. Melhor para o time europeu, que contou com a vitória do austríaco Dominic Thiem sobre Denis Shapovalov por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 5/7 e 13 a 11, após 1 horas e 46 minutos de confronto. O empate do Time Mundo veio com Jack Sock, que bateu o italiano Fabio Fognini por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 30 minutos.

Assim como aconteceu na primeira vitória do time europeu, o grego Stefanos Tsitsipas também teve que suar para vencer em sua estreia. Enfrentando o norte-americano Taylor Fritz, oscilou durante a partida, mas no final das contas fez valer o favoritismo e triunfou por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 1/6 e 10 a 7 no match tie-break.

SUCESSO - Após passar por Praga e Chicago, a Laver Cup está sendo disputada agora em solo suíço, em quadra indoor. No ano passado, o destaque foi a parceria entre Federer e o sérvio Novak Djokovic, que não teve o mesmo sucesso da dupla formada pelo suíço e pelo espanhol Rafael Nadal em 2017. O feito chegou a disputar o Prêmio Laureus na categoria Melhor Momento Esportivo, mas acabou perdendo para a homenagens às vítimas do acidente aéreo da Chapecoense.

Não bastasse os importantes tenistas dentro de quadra, a Laver Cup tem como um dos seus principais atrativos o apelo visual, a começar pela incomum quadra dura preta. Sob a forte iluminação e a transmissão de televisão recheada de recursos (com câmeras e ângulos inesperados, além da cobertura dos "bastidores" dos jogos), a quadra se parece mais um palco, após seguidos estudos por parte dos organizadores.