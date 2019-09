Barroca lamenta ausências de Diego Souza, Carli e Alex Santana: 'Fazem falta'

20/09/2019 | 17:28



O Botafogo tem três desfalques importantes confirmados para a partida contra o São Paulo, neste sábado, às 11 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lesionados desde o começo da semana, o meia Alex Santana e o zagueiro argentino Joel Carli, por problemas físicos, e o atacante Diego Souza, por pertencer ao rival e o time carioca não ter como pagar a multa para colocá-lo em campo, estão fora.

O técnico Eduardo Barroca lamentou, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, no Engenhão, logo após a última atividade antes de enfrentar o São Paulo, as situações que tem de enfrentar no elenco nesta temporada.

"Fazem muita falta. Todos os jogos que a gente puder contar com todo mundo vai ser sempre muito bom. Diego e Alex são decisivos, tem números expressivos na competição. O Carli é nosso capitão, uma liderança dentro de campo, é um cara que traz números positivos. Vou dar confiança em quem vou colocar para jogar. Confio no meu grupo e no que eles estão trabalhando. Esse tipo de situação pode ser uma oportunidade para quem não tem muito tempo de jogo e mostrar que pode lutar por um espaço na equipe titular", disse.

Alex Santana sofreu uma lesão no segundo tempo da partida contra o Ceará, no sábado passado, e deixou a Arena Castelão, em Fortaleza, de muletas e com uma bota ortopédica. Apesar da recuperação ter sido expressiva desde então, o camisa 10 ainda não possui condições de jogo.

Eduardo Barroca fez uma prévia da partida contra o São Paulo, que pode aproximar os dois times na tabela de classificação. O clube tricolor é o sexto colocado, com 32 pontos, e uma vitória pode aproximar o Botafogo, que tem 27 em 10.º lugar.

"O time (São Paulo) é muito forte. É uma equipe que briga o tempo todo lá em cima, é treinado por um cara (Cuca) bastante experiente e vitorioso. Esperamos um jogo muito difícil, sabemos que temos que jogar no limite para conseguir ser competitivo. Temos toda a confiança no nosso grupo e nas possibilidades de fazer um bom jogo e atingir o nosso objetivo nesse início de returno", afirmou.