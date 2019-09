Neymar paga salário de 50 mil reais para seus amigos, segundo jornal

20/09/2019 | 17:11



A internet ficou bem movimentada quando o site espanhol Mundo Deportivo revelou que Neymar pagava uma salário de 11 mil euros para seus parças, o equivalente a 50 mil reais, por eles prestarem serviços ao jogador, como organizar seus compromissos, gerir seus documentos e muito mais.

O único integrante a se pronunciar foi Gustavo Almeida, um dos melhores amigos do jogador e atual sócio da MField, agência especializada em marketing de influência. Na foto postada ele escreveu:

O #tbt de hoje é especial. Há muitos anos essa rapaziada está ao meu lado. Eles me me orientam sempre que eu preciso e também me colocaram nos trilhos em diversos momentos da minha vida. Cada um na sua área, todos temos sonhos e somos motivados por eles. É muito gratificante relembrar como cada um de nós era e como está agora.

O atacante aproveitou a oportunidade para brincar com toda a repercussão do dinheiro: Essa época você já recebia quanto?, comentou.