Giselle Itié confirma gravidez com foto exibindo a barriga: Que loucura mais deliciosa!

20/09/2019 | 17:11



Giselle Itié confirmou a gravidez do primeiro filho ao lado do namorado, Guilherme Winter! E a atriz fez o anúncio com estilo: ela publicou, em seu Instagram, uma foto de um ensaio fotográfico que fez ao lado do amado, em que já é possível ver a barriguinha de grávida da atriz.

Na legenda do clique, ela falou sobre a felicidade de estar esperando o bebê, e ainda confirmou que será um menino. Giselle escreveu:

Vida! Hoje pulso vida da forma mais genuína possível. Vivo o momento mágico da minha vida. Quando descobri parecia que o universo me soltou do trigésimo quinto andar. Minhas Deusas, que loucura mais deliciosa. Sentir um ser crescer dentro de você é surreal! Entrar neste mundo da maternidade é a performance mais exuberante possível. E cada vez mais sou grata pelo presente de ser e estar onde estou. Eu, Giselle. estou grávida. Bom dia, mundo! Gracias, Guilherme, por ser o pai do nosso pequeno. Certeza que ele veio do homem mais iluminado, verdadeiro e amoroso. Amo vocês meus meninos lindos. Gracias, vida!

Que amor! Em seu Instagram, Guilherme Winter também postou a foto e escreveu um textão falando sobre como se sentiu ao descobrir que seria pai, e se derretendo pela amada:

Daqueles momentos em que você é abduzido até a lua em um segundo, e a Terra se faz presente novamente aos pouquinhos... Daqueles momentos de rara beleza e felicidade, que mal cabem numa vida. Mas, para nossa alegria, cabem. Daqueles momentos que te deixam no talo do master volume no quesito abobalhado e babão como nem se imagina. Daqueles momentos em que tudo se resignifica. O dois se torna três, o três se torna um. Uma. Daqueles momentos em que a responsabilidade grita na sua cara e te torna pai. Amo muito você, meu amor, obrigado por partilhar comigo esse momento tão especial e único em nossa vida. Vamos, nosotros! Amo muito você, meu filho lindo.