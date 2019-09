Drake quer tatuar o rosto de Celine Dion e cantora faz um pedido super fofo

20/09/2019 | 17:11



Drake é conhecido no mundo musical por lançar vários raps que grudam na cabeça do pessoal e um detalhe no corpo do cantor também é bastante falado. Isso mesmo, a quantidade de tatuagens que ele tem no corpo e os diversos rostos conhecidos de várias celebridades estampam a sua pele, como Danzel Washington, Aaliyah, Sade, Beatles e até de Rihanna.

E em meados de 2017, Drake revelou que estava planejando colocar o rosto de Celine Dion em sua coleção. Durante uma entrevista para a rádio iHeart, a cantora comentou sobre o tema e fez até um pedido fofo para ele com toda a esperança do mundo para que ele evitasse a decisão da arte com o rosto dela em seu corpo.

Por favor, Drake, eu amo muito você. Posso dizer a você uma coisa? Não faça isso. Você pode me escrever cartas de amor. Você pode me enviar autógrafos para os meus filhos. Você pode me visitar em casa. Eu posso oferecer um almo ou jantar à você. Nós podemos sair para beber, nós podemos cantar juntos. O que você quiser. Eu posso falar com a sua mãe. O que você quiser, mas por favor!

E assim como qualquer pessoa que tenha um pouco mais de idade, Celine Dion mostrou preocupação quando o assunto foi levado ao envelhecimento do cantor, e ela comentou que provavelmente não ficaria legal à medida que ele envelhecesse.

O que eu quero dizer a você, à todos nós aqui, é que estamos envelhecendo. Eu sempre fui muito magra. Conforme o tempo for passando, você também envelhecerá, e quando chegar a hora, meu rosto não ficará mais tão bonito. Por favor, não faça a tatuagem. Se você decidir fazer, ao menos faça uma falsa.

Que bonitinha, né!? Até parece um conselho que ele receberia de sua mãe.